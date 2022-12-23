Об этом заявил премьер Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Нидерланды будут помогать Украине военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой.

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Рютте провел разговор с Зеленским

Кроме того, Марк Рютте подчеркнул, что Украина может полагаться на Нидерланды.

Так как Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине – военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 миллиарда евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Только что подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским,
– написал Рютте.

Премьер добавил инфографику, которая детализирует, что эти средства охватывают дальнейшую военную и гуманитарную помощь, помощь в ремонте инфраструктуры и восстановлении, дипломатическую поддержку и финансирование работы специалистов для расследования военных преступлений.

Зеленский отреагировал на помощь Нидерландов

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что провел разговор с Рютте. Глава государства поблагодарил решение выделить 2,5 миллиарда евро на помощь Украине в борьбе с агрессором.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической устойчивости, восстановлением критической инфраструктуры", – написал Зеленский.

Нидерланды предоставили Украине пособия на 1 миллиард евро

  • Отметим, что с начала полномасштабной войны Нидерланды предоставили Украине только военную помощь на сумму около 1 миллиарда евро.
  • В ноябре сообщалось, что Нидерланды выделили 120 миллионов евро для снабжения тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.
  • Кроме того, сообщалось, что Нидерланды передадут 100 миллионов евро в новосозданный Международный фонд, который возглавляет Британия. Фонд закупает технику непосредственно у производителей, чтобы обеспечить ее скорейшую передачу в Украину.
  • В октябре после массированной атаки России Нидерланды решили передать Украине зенитные ракеты для средств ПВО. Общая стоимость снарядов составляет 15 миллионов евро.