Об этом заявил премьер Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Нидерланды будут помогать Украине военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой.

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Рютте провел разговор с Зеленским

Кроме того, Марк Рютте подчеркнул, что Украина может полагаться на Нидерланды.

Так как Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине – военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 миллиарда евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Только что подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским,

– написал Рютте.

Премьер добавил инфографику, которая детализирует, что эти средства охватывают дальнейшую военную и гуманитарную помощь, помощь в ремонте инфраструктуры и восстановлении, дипломатическую поддержку и финансирование работы специалистов для расследования военных преступлений.

Зеленский отреагировал на помощь Нидерландов

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что провел разговор с Рютте. Глава государства поблагодарил решение выделить 2,5 миллиарда евро на помощь Украине в борьбе с агрессором.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической устойчивости, восстановлением критической инфраструктуры", – написал Зеленский.

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