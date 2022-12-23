Про це заявив прем'єр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, Нідерланди допомагатимуть Україні військовою, гуманітарною і дипломатичною підтримкою.

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Рютте провів розмову із Зеленським

Крім того, Марк Рютте наголосив, що Україна може покладатися на Нідерланди.

Стільки, скільки Росія продовжуватиме війну проти України, Нідерланди допомагатимуть Україні – військовою, гуманітарною і дипломатичною підтримкою. Ми закладаємо на це 2,5 мільярда євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом Володимиром Зеленським,

– написав Рютте.

Прем'єр додав інфографіку, яка деталізує, що ці кошти охоплюють подальшу військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Зеленський відреагував на допомогу Нідерландів

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що провів розмову з Рютте. Глава держави подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в боротьбі з агресором.

"Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", – написав Зеленський.

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