Норвегія надасть близько 1,5 мільярди крон, що становить близько 144 мільйонів доларів. Гроші внесуть до Міжнародного фонду, який очолює Велика Британія. Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арілда Грам.

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Раніше Норвегія вже надала фонду близько 400 мільйонів крон. Ці гроші спрямували на купівлю безпілотників, обладнання для глушіння дронів та артилерійських снарядів.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди також передадуть 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ, повідомили у Міноборони Нідерландів.

За них профінансують купівлю військової техніки для потребукраїнської армії.

Що відомо про цей фонд

Учасниками фонду є Британія, Данія та Норвегія. Фонд закуповує техніку безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидшу передачу в Україну.

Перші промислові контракти укладуть до кінця 2022 року, а перші поставки в Україну очікують у першій половині 2023. Створення фонду вже на завершальній стадії.

Тендерні пропозиції також можуть подавати сторони з країн, які не роблять внески.

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