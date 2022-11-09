Чимало західних зразків справді вражають своєю зручністю, унікальністю та ефективністю. Про це 24 каналу сказав речник Inform.Napalm, боєць Збройних Сил України Михайло Макарук.

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Яка зброя вразила найбільше

німецькі піхотні гранати – дуже крута штука. "Розкручуєш, виймаєш капсуль – із захисного типу стає наступального", – говорить військовий.

патрони калібру 5.56 і гвинтівки до них – перевага полягає в тому, як вони зберігаються. "Диявол криється у дрібницях", – відзначив Макарук.

Carl Gustaf – шведський ручний протитанковий гранатомет. Як зазначає військовий, особливо цінується саме кейс, де зберігаються заряди.

M777 ("Три топора") – ця гаубиця дуже продумана для транспортування. "Є з чим порівняти", – наголошує речник Inform.Napalm.

M113 – доволі зручні бронетранспортери;

"Хамери" – оснащені потужним мотором General Motors;

Glok 17 та 19 – австрійські пістолети, які є дуже легкими в чистці, використанні та комплектації; "Відчиняєш кейс – три магазини, усе для чистки, документація", – акцентує Макарук.

M21 та M114 – доволі потужні кулемет та гранатомет;

M4A1 – штатна американська гвинтівка;

Це вершина. Вона заряджається від сонця, працює, магазинчик ідеально заставляється. Так, її важче чистити у порівнянні з "Калашниковим", але купчастість стрільби – небо і земля. Щодо дистанцій – я теж мовчу. Найбільше враження,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

зарядна станція EcoFlow – стає у пригоді нашим бійцям, коли відмовили генератори;

Starlink – справді потужна технологія, яка дуже виручає українських захисників. "Він до речі так прикольно збирається й розбирається, гудить й жужмить. В тебе така радість, немов у дитини, яка Святого Миколая побачила, коли з'єднання встановлене", – жартує Макарук.

Безумовно, на початку війни усіх вразила робота NLAW та Javelin. "Раніше це була екзотика, вони лише з'явилися. А зараз вони постійно є, і люди навіть звикли", – каже Макарук. Та сама історія, додає він, і з ПЗРК FIM-92 Stinger та Piorun.

Макарук наголосив, що не варто недооцінювати нашу протитанкову зброю. "У першому бою на Київщині російські танки було знищено саме з української "Стугни" зброєю. Це було в районі Іванкова", – зауважує речник Inform.Napalm.

Окремої уваги заслуговують американські установки HIMARS. За словами Макарука, вони дійсно дуже високомобільні, дуже гучні.

"Ми говоримо про машинку, яка возить ракети. Головне ж – це ракета. Але щодо точності влучання і результатів – давайте віддамо належне розвідці. В тому числі союзникам, в тому числі хлопцям, які ходять ніжками, в тому числі інформаторам. Цим людям треба буде ставити великі бронзові пам'ятники замість Катерин, Пушкінів і всякої іншої швалі", – запевняє військовий.

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