При цьому надходить не один тип зброї, а від багатьох виробників. Втім, ми впорались навіть з цією складною логістичною задачею. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До речі Росія втрачає керованість, ми очікуємо наростання панічних настроїв, – Подоляк

Він підтвердив, що в України – десятки різновидів зброї, якою вона ефективно користується. Радник визнав, що це – непросте завдання. Навіть наші партнери дивуються, як ефективно Україна використовує різні зразки озброєнь.

Сьогодні ми накопичуємо додатково. Ми вже вийшли на ефективне планування контрнаступу,

– розповів Подоляк.

Росія теж не стоїть на місці

Однак радник зазначив, на жаль, в росіян є достатньо снарядів, якими вони відстрілюють по наших позиціях. Жодна країна у світі не накопичувала таку кількість зброї, яку зібрала ще з радянських часів Росія.

Україна пояснює партнерам, що хоче зменшити цю кількість обстрілів, тобто снарядів. Для цього потрібно знищити склади другого та третього порядку. Вони, своєю чергою, розташовані на відстані від 100 кілометрів, відтак для їх знищення потрібна певна дальність ракет.

Детальніше – інтерв'ю з Подоляком: відео