У Міністерстві оборони Нідерландів наголосив, що ця допомога – це чіткий сигнал Росії.

Увага США поставить Україні 45 танків, дрони Phoenix Ghost і систему ППО Hawk

Цей пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують поєднувати зусилля для підтримки українських збройних сил у боротьбі з агресивною війною Росії,

– заявив міністр оборони Кайса Оллонгрен.

Спільно зі США та Чехією Нідерланди поставлять із Чехії 90 модернізованих та капітально відремонтованих танків. Україна отримає частину танків уже наступного місяця.

Перші танки T72 Україна отримає вже у грудні

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за ухвалене рішення про розширення допомоги Україні.

Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця,

– написав Кулеба у Twitter.

Як Нідерланди допомагають Україні

Раніше повідомляли, що Нідерланди планують передати Україні зенітні ракети для засобів ППО. Загальна вартість снарядів сягає 15 мільйонів євро.

Зазвичай Нідерланди неохоче розповідають про військову допомогу для України. Однак, після масованих ракетних атак по критичній та цивільній інфраструктурі, вони дещо змінили тактику.

До слова, Пентагон сьогодні оголосив про допомогу Україні на 400 мільйонів доларів.

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