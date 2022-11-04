В Министерстве обороны Нидерландов подчеркнули, что эта помощь – это четкий сигнал России.
Внимание США поставит Украине 45 танков, дроны Phoenix Ghost и систему ПВО Hawk
Этот пакет является важным сигналом для России. Союзники продолжают совмещать усилия для поддержки украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России,
– заявил министр обороны Кайса Оллонгрен.
Вместе с США и Чехией Нидерланды поставят из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков. Украина получит часть танков уже в следующем месяце.
Первые танки T72 Украина получит уже в декабре
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за принятое решение о расширении помощи Украине.
Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в течение следующего месяца,
– написал Кулеба в Twitter.
Как Нидерланды помогают Украине
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют передать Украине зенитные ракеты для ПВО. Общая стоимость снарядов составляет 15 миллионов евро.
Обычно Нидерланды неохотно рассказывают о военной помощи для Украины. Однако после массированных ракетных атак по критической и гражданской инфраструктуре они несколько изменили тактику.
К слову, Пентагон сегодня объявил о помощи Украине в 400 миллионов долларов.
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