Кошти передадуть з резерву Національного компромісу. Вони мають бути передані до Міжнародного фонду для України (IFU).

До теми Як Данія допоможе Миколаївщині під час війни: в облраді розповіли про 3 важливих кроки

Данія виділила новий пакет допомоги для ЗСУ

Боротьба України за свободу – це також наша і європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями в парламенті Данії вирішили пожертвувати додаткові 300 мільйонів датських крон в Україну,

– заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

За його словами, Данія й надалі підтримуватиме українців у фінансовій, військовій та гуманітарній сферах.

Еллеманн-Єнсен розповів, що 19 грудня він онлайн зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, де наголосив на незмінній необхідності зовнішньої підтримки.

"Я радий, що Данія може зробити ще одну велику пожертву на боротьбу за свободу України", – додав міністр.

У Данії українському хору символічно передали свічки

Український "Щедрик" у виконанні професійного молодіжного хору України зазвучав у Копенгагені. Українські співаки не змогли залишити байдужими нікого. Данці були так зворушені незламністю українців, що символічно передали нашим співакам свічки.

Так, співаки "Данської хорової капели хлопчиків" урочисто передали українським хористам палаючі свічки – символ глибокої поваги до тієї прихильності мистецтву, що спонукає "Щедрик" продовжувати репетиції навіть в неосвітлених бомбосховищах, при свічках, ризикуючи життям.