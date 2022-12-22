Недавно президент США Джозеф Байден заявлял, что с нетерпением ждет, когда сможет одобрить оказание этой помощи. По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Сенат одобрил проект бюджета-2023

Сенат США 22 декабря одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,7 триллиона долларов. Его направили в Палату представителей, где его еще должны принять.

Согласно данным, опубликованным в начале этой недели главой Комитета Сената по вопросам ассигнований сенатором от штата Вирджиния Патриком Леги:

772,5 миллиарда долларов направят на необоронительные дискреционные программы,

858 миллиардов долларов – на финансирование обороны.

Эти цифры означают увеличение расходов на необоронительные программы примерно на 5%, а на оборонные программы и программы Пентагона – на 8%.

Законопроект также содержит 44,9 миллиарда долларов военной, гуманитарной и экономической помощи для Украины. В частности, эта сумма включает:

средства на пополнение запасов оружия Пентагона, которое США отправили в Украину,

дополнительная помощь для союзников по НАТО.

Голосование в Сенате состоялось на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон и выступил с исторической речью на специальном совместном заседании Конгресса. Он призвал американских законодателей продолжать финансировать войну за независимость Украины против российских оккупантов, ворвавшихся на ее территорию.

Обратите внимание! Соединенные Штаты 21 декабря объявили о выделении новой военной помощи Украине на 1,8 миллиарда долларов. В этот пакет войдут долгожданные системы ПВО "Патриот", которые помогут оградить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских атак.

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