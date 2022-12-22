Накануне вечером спикер представителей США Нэнси Пелоси призвала членов Конгресса присутствовать на заседании. Конгресс встретил Зеленского бешеными аплодисментами.

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Зеленский обратился к Конгрессу

Президент отметил, что для него большая честь выступать в Конгрессе США.

Украина не свалилась. Украина живет и процветает,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что наше государство уже одержало победу в борьбе за умы мира. И эта победа дает храбрость всему миру.

"Американцы одержали эту победу. Вам удалось объединить глобальное сообщество, чтобы защищать свободу и международное право. Европейцы одержали эту победу. Поэтому они стали намного сильнее, чем раньше. Российская тирания потеряла контроль над нами", – добавил президент.

По его словам, россияне станут свободными только тогда, когда победят Кремль в своих головах. Однако битва украинцев продолжается, ведь нам еще предстоит победить Кремль на поле боя.

"Это битва не только за территорию тех или иных частей Европы, не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или других народов, которые Россия пытается завоевать, а за то, в каком мире наши дети и внуки будут жить. Это определит то, будет ли демократия для украинцев, американцев, для всех", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что эту битву нельзя заморозить, отложить, проигнорировать или надеяться, что что-нибудь даст защиту. Весь мир – от Китая до США, от Европы до Латинской Америки, от Африки до Австралии – слишком соединен, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда происходят такие сражения.

Глава государства убежден, что в следующем году наступит переломный момент, когда храбрость украинцев и решительность американцев обеспечат свободу отстаивающих свои ценности людей.

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