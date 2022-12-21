Байден отметил, что украинцы продолжают вдохновлять. Не только США, но и весь мир своим мужеством, стойкостью и решительностью в отношении своего будущего.

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Зеленский передал Байдену награду украинского воина

После разговора в Белом доме Зеленский вручил Байдену награду украинского героя.

Спасибо, господин президент. Конечно, я также хочу поблагодарить межпартийную поддержку, спасибо Конгрессу, а также поблагодарить вас от простого народа, ваш простой народ, американский народ. Я очень ценю это,

– сказал глава государства американскому президенту.

По его словам, свою медаль за боевые заслуги президенту США передал украинский командир батареи HIMARS, воюющий в Донецкой области.

"Парень, являющийся настоящим героем, настоящим капитаном, попросил меня передать его медаль, он попросил меня передать награду президенту Байдену", – заметил Зеленский.

Также он вручил Байдену письмо от украинского защитника.

"Вот письмо. Оно на украинском, я не читал его, но здесь есть перевод. Это от него", – отметил президент, добавив, что украинского воина зовут Павел.

Байден ответил, что он не заслужил этой награды, но очень благодарен за нее. Президент США отметил, что он вместе со своим покойным сыном-ветераном Бо Байденом имел традицию дарить друг другу специальные монеты. Он передаст одну Зеленскому, чтобы тот вручил ее украинскому воину.



Зеленский передал Байдену награду украинского военного / Фото Bloomberg

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