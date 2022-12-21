Прежде Зеленский сказал, что для него "большая честь" быть в Белом доме. Он констатировал, что поддержка США позволила Украине оградиться от российского нападения.

Кстати Зеленский прибыл в Белый дом: его встретил Джо Байден – фото и видео с места

Первые заявления на встрече Байдена и Зеленского

Украинский лидер передал Байдену боевой крест от одного из украинских военных, служащих на передовой. Глава Белого дома ответил, что очень ценит это, хотя это незаслуженно для него.

Байден признался Зеленскому, что украинский народ "вдохновляет мир". Он подчеркнул, что Путин пытается "использовать зиму как оружие". Следовательно, президент США пообещал и в дальнейшем поддерживать украинцев.

Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищаться, в том числе противовоздушную оборону,

– подчеркнул политик.