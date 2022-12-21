Так, свой комментарий о визите Зеленского в Штаты решил дать пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом заявили в российских СМИ, сообщает 24 канал.

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Кремль считает, что визит Зеленского лишь усугубит "конфликт"

В частности, спикер Владимира Путина указал на то, что между Украиной и Штатами продолжается обсуждение и поставка вооружения, а также расширяется его номенклатура.

Поэтому он в очередной раз завел песню о том, что такая поставка нового оружия никак не поможет разрешить "конфликт", а наоборот приведет к его усилению. Что, в свою очередь, якобы "не сулит ничего хорошего Украине".

Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине,

– сказал он.

Обратите внимание! По данным росСМИ, Песков назвал комплексы Patriot законными военными целями России, в случае если НАТО поставит их Украине.

Конечно, России очень хотелось бы, чтобы украинцы подняли руки над головой и сдались без всякого сопротивления на "милость" стране-террористке, но удивительно, что на 10-й месяц войны она так и не поняла, с кем воюет.

Визит Владимира Зеленского в Штаты: что известно