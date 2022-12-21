Так, то, что высшее должностное лицо страны в условиях войны совершает такой визит, означает, что хотя ситуация в стране и сложная, но контролируемая. Такое мнение 24 каналу выразил политолог и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Актуально Визит Зеленского в США: о чем Байден будет говорить с президентом Украины

Что означает визит Зеленского в США

Политолог рассказал, что есть мнение якобы Зеленский поехал "спасать ситуацию", но это не так. Дело в том, что Соединенные Штаты оказали Украине большую помощь в период полномасштабного вторжения.

Так, это военная и финансовая помощь, которая на сегодняшнем этапе, по приблизительным подсчетам, достигает около 50 миллиардов долларов. Более того, в следующем году американские партнеры планируют выделить нашему государству примерно такую же сумму – 45 миллиардов долларов.

Кроме того, сегодня происходят беспрецедентные вещи. Например, передача Украине самой современной американской системы противовоздушной обороны Patriot, которая будет стоять на восточных границах Европы.

Украина становится восточной границей Европы и защищает весь мир от российской агрессии. Ей делегируют эту сверхважную миссию в силу исторических обстоятельств, потому что, к сожалению, у нас есть такой глупый сосед. Именно визит Зеленского в США сегодня является показателем того, что Украине верят и доверяют,

– подчеркнул политолог.

Клочок объяснил, что означает визит Зеленского в США: смотрите видео

Какова цель визита президента в Вашингтон

Украинские власти четко формируют потребности в вооружении, которое необходимо нашим Вооруженным Силам. Это свидетельствует о том, что власть контролирует ситуацию, а это самое главное в условиях войны. Так, власти Украины должны контролировать менеджмент войны.

Это самое главное. В этой части визит (Зеленского в США – 24 канал) является одним из элементов,

– заметил политолог.

По его словам, не стоит обращать внимание на манипуляции и спекуляции касательно военной помощи США нашему государству, мол, ничего не добавили. Для этого есть официальный сайт Пентагона, где можно проверить список вооружения, переданного нам партнерами.

"Надо обращать внимание на то, что Запад не отказывается и не откажется помогать Украине", – подчеркнул Клочок.

Достойно внимания США рассказали о параметрах безопасности во время визита Зеленского

Как будут реагировать в России

Это понимают даже россияне, потому и истерят по этому поводу. Сегодня в стране-агрессоре нет даже общего мнения о необходимости нового наступления в 2023 году. А визит Зеленского в Вашингтон лишь подчеркивает то, что эти утверждения правдивы и логичны.

В дальнейшем у них (пропагандистов – 24 канал) будет выбиваться любая основа для того, чтобы доказывать россиянам, якобы они делают правильные вещи,

– сказал политолог.

Украинцы должны фиксировать, что сегодня в информационном поле очень много ИПСО, в частности нападение из Беларуси, неспособность украинской армии защищать нашу землю или же отказ партнеров оказывать нам помощь. Но это абсолютный бред, а визит Зеленского в США подчеркивает, что все идет по плану.