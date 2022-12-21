21 декабря президент Владимир Зеленский отправился в США с официальным визитом. В скором времени он встретится с американским лидером Джо Байденом.

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О чем будут говорить в Вашингтоне

В Белом доме подчеркнули, что война могла закончиться хотя бы завтра, если бы Россия вывела свои войска из Украины.

В Вашингтоне подчеркнули, что Россия не намерена закончить войну. "Итак, мы не видим дипломатии, которая привела бы к прекращению войны на справедливых условиях, как ближайшую перспективу", – заявили в администрации президента США.

Там подчеркивают, что Джо Байден не собирается давить на Владимира Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Байден собирается работать с Конгрессом и нашими союзниками, чтобы поставить Украину в лучшую возможную позицию на поле боя, чтобы, когда придет время, они в лучшей позиции за столом переговоров,

– говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что не будут давить на президента Украины. Вашингтон выражает свою солидарность и поддержку нашему государству.

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