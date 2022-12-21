21 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до США з офіційним візитом. Незабаром він зустрінеться з американським лідером Джо Байденом.

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Про що говоритимуть у Вашингтоні

У Білому домі наголосили, що війна могла закінчитися хоч завтра б, якби Росія вивела свої війська з України.

У Вашингтоні підкреслили, що Росія не має жодного наміру закінчити війну. "Отже, ми не бачимо дипломатії, яка б призвела до припинення війни на справедливих умовах, як найближчу перспективу", – заявили в адміністрації президента США.

Там наголошують, що Джо Байден не збирається тиснути на Володимира Зеленського, аби він сів за стіл переговорів з Владіміром Путіним.

Байден збирається працювати з Конгресом і нашими союзниками, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли настане час, вони у найкращій позиції за столом переговорів,

– йдеться у повідомленні.

У Білому домі наголосили, що не будуть тиснути на президента України. Вашингтон висловлює свою солідарність і підтримку нашій державі.

У США пообіцяли потужну допомогу