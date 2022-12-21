Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться вже сьогодні, 21 грудня. Наш лідер проведе у США неповний день, після чого вирушить назад до України.

Зверніть увагу Зеленський прибув до Бахмута

Зеленський їде до США

21 грудня у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом, з яким планує обговорити всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.

Президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Поїздку до США прокоментував і сам Зеленський:

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю США та України. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей,

– розповів президент.

Що Зеленський робитиме у Штатах

Журналіст видання "Голос Америки" Остап Ярош повідомив, що вночі, 21 грудня, за українським часом стало відомо, що Зеленський збирається особисто прилетіти до Вашингтона. Український лідер відвідає Вашингтон на запрошення Байдена, – формальне запрошення США зробили минулої середи, 14 грудня. Українська сторона остаточно підтвердила візит лише кілька днів тому. Це буде перша поїздка Зеленського за кордон від 24 лютого.

За планом, Зеленський проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України. Його маршрут не розкривають – як і склад делегації. Але в Білому домі підтвердили, що США консультували українську сторону з питань безпеки. У Вашингтоні в Зеленського буде дуже насичений графік.

В обід Зеленський побачиться з Байденом в Білому домі, після цього буде зустріч української делегації із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду, потім запланована пресконференція та спілкування з журналістами.

Ввечері український президент виступить зі спеціальним зверненням перед американським Конгресом. Напередодні у вівторок спікерка Ненсі Пелосі розіслала своїм колегам листа з проханням до всіх прийти на цю сесію особисто.

І нарешті офіційно – під візит Зеленського Білий дім планує оголосити один з найбільших пакетів військової допомоги на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме ППО Patriot. Навчання на цій системі відбудеться в третій країні, після чого її розмістять в Україні.

На додачу в Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.

В Білому домі запевнили, що Байден не закликатиме до переговорів з Росією – навпаки: він працюватиме разом з Конгресом для того, аби забезпечити Україні якомога сильнішу позицію на полі бою протягом цієї зими. Зустріч президентів буде про солідарність, підтримку та координацію дій.

У США підтвердили надання Україні ППО Patriot

Білий дім повідомив, що США передадуть Україні систему Patriot. Ракетна батарея увійде у наступний пакет військової допомоги на майже 2 мільярди доларів.