Так, свій коментар щодо візиту Зеленського у Штати вирішив дати прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це заявили у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Кремль вважає, що візит Зеленського лише поглибить "конфлікт"

Зокрема речник Володимира Путіна вказав на те, що між Україною та Штатами продовжується обговорення та постачання озброєння, а також розширюється його номенклатура.

Тож він вчергове завів пісню про те, що таке постачання нової зброї ніяк не допоможе вирішити "конфлікт", а навпаки приведе до його посилення. Що, своєю чергою, нібито "не обіцяє нічого хорошого Україні".

Все це безумовно веде до посилення конфлікту і, власне, не обіцяє нічого хорошого Україні,

– сказав він.

Зверніть увагу! За даними росЗМІ, Пєсков назвав комплекси Patriot законними військовими цілями Росії, у разі якщо НАТО поставить їх Україні.

Звісно, Росії б дуже хотілося, щоб українці підняли руки над головою та здалися без будь-якого супротиву на "милість" країні-терористці, але дивовижно, що на 10-й місяць війни вона так і не зрозуміла, з ким воює.

Візит Володимира Зеленського у Штати: що відомо