Росіяни ж активно почали обговорювати візит Зеленського до США. У мережі вони залишили сотні брудних коментарів щодо цього, пише 24 канал.

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У росіян знову "підгорає"

Зокрема, росіяни вдалися до свого "гумору". Мовляв, Зеленський без світла та зв'язку, то вирішив летіти до США. Більшість з них пишуть про те, що президент України поїхав "клянчити гроші".

Також вони думають, що в України наскільки все погано, що от Зеленському довелося їхати в США.

Більшість коментарів про те, що президент України не зможе повернутися назад. Росіяни сподіваються на "трагічний випадок" та закликають своїх бойовиків щось зробити.

Як росіяни реагують на візит Зеленського в США: дивіться фото

Реакція росіян на надання Україні ППО Patriot

Також 21 грудня у США підтвердили надання Україні ППО Patriot. У Білому домі також повідомили, що Джо Байден оголосить про значний новий пакет допомоги в галузі безпеки. Він спрямований на те, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

У росіян "почало "підгорати" і через цю новину. Вони включилися жваво коментувати чергову військову допомогу для нашої держави.

Однак впевненості росіян можна лише позаздрити. Вони ж пишуть про те, що ракетні комплекси ППО Patriot не такі вже й ефективні. А навіть, якщо їх відправляють в Україну, то найближчим часом їх знищать російські війська, як і всі HIMARS – ось такої думки дотримуються росіяни.

Дехто починає скаржитися на війну, мовляв, хочеться вже миру. Однак дії своєї країни ніхто не спромігся засудити.

Що пишуть росіяни: дивіться фото

Візит Зеленського – сигнал Путіну

Президент США Джо Байден не збирається тиснути на Зеленського чи підштовхувати до переговорів. Президент США має намір працювати з Конгресом і партнерами, щоб Україна мала найкраще становище на полі бою і за столом переговорів, коли для них настане час.

"Йдеться про те, щоб відправити сигнал Путіну та світу, що Америка буде поряд з Україною стільки, скільки потрібно", – заявили у Білому домі.

Така заява викликала також чимале обурення в росіян. Зокрема, вони почали звинувачувати у всьому США, мовляв, Вашингтон є прямим учасником війни.

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