К слову, ранее спикер назвала появление Зеленского в Конгрессе "большой честью". Она добавила, что президент Украины "абсолютный герой"

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Пелоси сравнила Зеленского с Черчиллем и высоко оценила его речь

Журналистка CBS News обнародовала в сети видео, на котором Спикер Палаты представителей США делится впечатлениями после выступления президента Украины в Конгрессе. Нэнси Пелоси утверждает, что речь Владимира Зеленского является одной из лучших, которую ей приходилось слышать в Конгрессе.

Нэнси Пелоси с флагом Украины комментирует речь Зеленского: смотрите видео

Пелоси отметила общие черты украинского лидера и бывшего Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В частности, оба политика приезжали в США, чтобы попросить помощи и поблагодарить партнеров за поддержку.

Президент Зеленский, как и Уинстон Черчилль в свое время, борется за спасение Европы от тирании. Речь была действительно исторической, добавила спикер.

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О чем говорил Владимир Зеленский в Конгрессе