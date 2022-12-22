Заметим, что за день до этого Зеленский ездил на передовую, чтобы наградить военных знаков отличия. О впечатлениях от стойкости Бахмута, президент рассказал американским партнерам.

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"Украинский Донбасс стоит и дальше": Зеленский рассказал о поездке в Бахмут

Во время выступления перед Конгрессом президент поделился впечатлениями от своей поездки в самую адскую точку войны – Бахмут на Донбассе. Еще с мая русская армия и наемники тщетно пытались захватить несокрушимый город.

"Однако Бахмут стоит", – подчеркивает президент и добавляет, что каждый метр этой земли пропитан кровью. Украинский Донбасс, несмотря на все попытки противника, борется и дальше.

Зеленский рассказал, что в прошлом году в городе жили 70 тысяч человек. Сейчас же в нем остались лишь некоторые гражданские.

Оккупанты имеют значительное преимущество в артиллерии, боезапасе, ракетах и самолетах. Значительно больше, чем когда-либо имела Украина, отмечает глава государства.

Несмотря на это, Силы обороны держатся. Вся страна ими гордится.

Российская тактика примитивна. Они сжигают и уничтожают все, что видят. Они посылают преступников на войну, они бросили против нас все, что могли, как и другие тираны. Как знаменитая битва Второй мировой войны, когда храбрые американские солдаты сражались с гитлеровскими солдатами во время Рождества 1944-го. Храбрые украинские солдаты делают то же самое во время этого рождественского периода,

– сказал Владимир Зеленский.

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