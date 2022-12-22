Зеленский передал конгрессменам флаг Украины, полученный от военных из Бахмута. Это знак благодарности за военную помощь Штатов. 24 канал.
Важно О Бахмуте, необходимом оружии и санкциях: Зеленский выступил перед Конгрессом
Символ будущей победы
Политик рассказал, что российские войска атакуют Бахмут днем и ночью с мая, но украинский город держится.
Это знамя является символом нашей победы в этой войне. Пусть он остается с вами,
– подчеркнул президент.
Глава государства не сомневается – мы победим, потому что мы объединены: Украина, Америка и весь свободный мир.
Зеленский передал конгрессменам флаг из Бахмута / Скриншоты с видео:
Зеленскому вручили флаг США, который сегодня развевался над Капитолием в честь его визита.
Зеленскому вручили флаг США / Скриншот с видео
Президент вручает флаг: видео
Зеленский выступил в Конгрессе: главное
- Зеленского встречали в Конгрессе США громкими аплодисментами. Президент отметил, что вопреки всем препятствиям и сценариям обреченности, Украина не упала.
- Он напомнил, что Россия нашла союзника в этой геноцидной войне против Украины – это Иран.
- Поэтому Зеленский отметил важность поставок оружия и боеприпасов, поскольку наивно ожидать от России шагов к миру.
- Он заверил, что Украина не просит американцев сражаться за нас, украинские военные смогут оперировать западным оружием самостоятельно.