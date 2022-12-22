Зеленський передав конгресменам прапор України, який він отримав від військових з Бахмута. Це знак вдячності за військову допомогу Штатів, інформує 24 канал.
Важливо Про Бахмут, необхідну зброю та санкції: Зеленський виступив перед Конгресом
Символ майбутньої перемоги
Політик розповів, що російські війська атакують Бахмут вдень й вночі з травня, але українське місто тримається.
Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Нехай він залишається з вами,
– наголосив президент.
Глава держави не сумнівається – ми переможемо, тому що ми об'єднані: Україна, Америка та весь вільний світ.
Зеленський передав конгресменам прапор з Бахмута / Скриншоти з відео:
Зеленському натомість вручили прапор США, який сьогодні майорів над Капітолієм на честь його візиту.
Зеленському вручили прапор США / Скриншот з відео
Президент вручає прапор: відео
Зеленський виступив у Конгресі: головне
- Зеленського зустрічали в Конгресі США гучними оплесками. Президент зазначив, що всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості, Україна не впала.
- Він нагадав, що Росія знайшла союзника у цій геноцидній війні проти України – це Іран.
- Тому Зеленський наголосив на важливості постачання зброї та боєприпасів, оскільки наївно очікувати від Росії кроків до світу.
- Він запевнив, що Україна не просить американців воювати за нас, українські військові зможуть оперувати західною зброєю самостійно.