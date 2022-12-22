Зауважимо, що за день до цього Зеленський їздив на передову, щоб нагородити військових відзнаками. Про враження від стійкості Бахмута, президент розповів американським партнерам.
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"Український Донбас стоїть і надалі": Зеленський розповів про поїздку до Бахмута
Під час виступу перед Конгресом, президент поділився враженнями від своєї поїздки у найпекельнішу точку війни – Бахмут, що на Донеччині. Ще від травня російська армія та найманці марно намагалися захопити незламне місто.
"Однак Бахмут стоїть", – підкреслює президент і додає, що кожен метр цієї землі просочений кров'ю. Український Донбас, попри всі намагання противника, бореться і надалі.
Зеленський розповів, що минулого року у місті жили 70 тисяч людей. Натомість зараз у ньому залишилися лише деякі цивільні.
Окупанти мають значну перевагу в артилерії, боєзапасі, ракетах та літаках. Значно більше, ніж будь-коли мала Україна, зауважує глава держави.
Попри це Сили оборони тримаються. Уся країна ними пишається.
Російська тактика є примітивною. Вони спалюють і знищують все, що вони бачать. Вони надсилають злочинців на війну, вони кинули проти нас все що могли, як й інші тирани. Як знаменита битва Другої світової війни, коли хоробрі американські солдати билися з гітлерівськими солдатами під час Різдва 1944-го. Хоробрі українські солдати роблять те ж саме під час цього різдвяного періоду,
– сказав Володимир Зеленський.
Зверніть увагу Про Бахмут, необхідну зброю та санкції: Зеленський виступив перед Конгресом
Виступ Зеленського у Конгресі: коротко про головне
- Уперше від 24 лютого президент виїхав за межі країни. Він виступив перед Конгресом США у Вашингтоні.
- Президент розповів союзникам про свій візит у Бахмут. Також він передав Конгресу подарунок з передової – український прапор як символ вдячності українських захисників.
- Зеленський закликав Сполучені Штати надати Україні більше військової допомоги. Водночас президент подякував за всі минулі та майбутні пакети, які США надали Україні. Він додав, що це інвестиція у світову безпеку та демократію.
- Зараз спільне завдання України та світу – досягти миру. Натомість росіяни стануть вільними лише тоді, коли "переможуть Кремль у своїх головах".