У Бахмуті український лідер вручив нагороди захисникам України. Про це повідомляють журналісти з місця події.

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Зеленський нагородив військових у Бахмуті

Мені здається, що бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їхні діти, сім'ї – щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то немає. Головне – щоб світло було всередині,

– заявив Зеленський.

Як Зеленський нагородив українських захисників у Бахмуті: дивіться відео

Зеленський подякував нашим військовим за службу / фото Офіс Президента

Окрім цього, військові у Бахмуті через Зеленського передали український прапор Конгресу США. У такий спосіб українські військовослужбовці дякують американцям за озброєння, що постачається.

Сам український президент заявив, що відвідав Бахмут, адже "українські воїни захищають наші життя, і ми хоч іноді повинні ризикувати своїми".

Військові через Зеленського передали український прапор Конгресу США: дивіться відео

До речі, Ганна Маляр опублікувала фото із захисниками Бахмута. Заступниця міністра оборони заявила, що Бахмут – східна фортеця України. Воїни ЗСУ тримають місто так міцно, що ворог його не захопить.

Напередодні Зеленський заявив, що Бахмут – найгарячіша точка на усій лінії фронту.

"Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів", – казав президент.