Володимир Зеленський у зверненні за 19 грудня великий акцент зробив на тому, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку. За його словами, протяжність оборонної лінії у регіоні – понад 1 300 кілометрів.

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ЗСУ героїчно тримаються та не відступають

Глава держави подякував українській армії, яка тримає Соледар, Авдіївку, Мар'їнку та Кременський напрямкок. Варто сказати, що ці населені розташовані на Донбасі – у регіоні, який, за словами президента, до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні.

Росія руйнує регіон просто до випаленої землі. Однак навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть,

– наголосив Зеленський.