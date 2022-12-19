В оприлюдненому відео військові вітали дітей в Бахмуті, де росіяни постійно проводять штурмові дії, а ЗСУ відбивають атаки.

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Яким був День святого Миколая у Бахмуті

У Бахмуті українські військові прийшли до дітей з подарунками. Маленькі українці щиро раділи українським книжкам, цукеркам та пазлам.

Я – зі зброєю. Хай би ці покидьки російські спробували образити наших українців. Ох, Миколай би дав їм,

– сказав Миколай-військовий, який навіть подарунки розвозив зі зброєю в авто.

Він вітав дітей, які були у підвалах, на вулицях міста та своїх будинках, подекуди пошкоджених.

Ба більше, щиро тішились та обіймали наших військових і дорослі, які живуть з дітьми під обстрілами. Також отримали подарунки деякі наші військові, яких зустрів Святий Миколай.

Святий Миколай у Бахмуті: дивіться відео

Військовий подякував усім, завдяки кому вдалось придбати ці подарунки.

"Хочемо подякувати тим людям, які допомогли та зібрали подарунки для дітей з Бахмута, для дітей з прифронтових зон, для дітей, які пізнали, що таке війна, не по телевізору", – розповів Миколай.

Водночас місцеві мешканці дякували військовим, бажали миру та щиро сподівались, що все буде добре.

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Що відомо про збір подарунків для дітей на Миколая