В оприлюдненому відео військові вітали дітей в Бахмуті, де росіяни постійно проводять штурмові дії, а ЗСУ відбивають атаки.
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Яким був День святого Миколая у Бахмуті
У Бахмуті українські військові прийшли до дітей з подарунками. Маленькі українці щиро раділи українським книжкам, цукеркам та пазлам.
Я – зі зброєю. Хай би ці покидьки російські спробували образити наших українців. Ох, Миколай би дав їм,
– сказав Миколай-військовий, який навіть подарунки розвозив зі зброєю в авто.
Він вітав дітей, які були у підвалах, на вулицях міста та своїх будинках, подекуди пошкоджених.
Ба більше, щиро тішились та обіймали наших військових і дорослі, які живуть з дітьми під обстрілами. Також отримали подарунки деякі наші військові, яких зустрів Святий Миколай.
Святий Миколай у Бахмуті: дивіться відео
Військовий подякував усім, завдяки кому вдалось придбати ці подарунки.
"Хочемо подякувати тим людям, які допомогли та зібрали подарунки для дітей з Бахмута, для дітей з прифронтових зон, для дітей, які пізнали, що таке війна, не по телевізору", – розповів Миколай.
Водночас місцеві мешканці дякували військовим, бажали миру та щиро сподівались, що все буде добре.
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Що відомо про збір подарунків для дітей на Миколая
- Варто зауважити, що наприкінці листопада 2022 року про збір подарунків до Дня святого Миколая оголосили волонтери Фонду підтримки 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
- Все для того, щоб діти з прифронтових територій також мали хоч трішки святкового настрою та гостинців, попри війну, обстріли та постійну небезпеку.
- Тоді людей закликали приносити подарункові набори цукерок, розфасовані солодощі, іграшки, книги та розмальовки.