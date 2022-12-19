Соответствующее видео обнародовала 10 горно-штурмовая бригада, базирующаяся в Коломыи. В День святого Николая военные показали, как они подарили праздник в Бахмуте, где россияне постоянно проводят штурмовые действия, а ВСУ отбивают атаки.
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Каким был День святого Николая в Бахмуте
В Бахмуте украинские военные пришли к детям с подарками. Маленькие украинцы искренне радовались украинским книгам, конфетам и пазлам.
Я с оружием. Пусть бы эти отбросы русские попытались оскорбить наших украинцев. Ох, Николай бы дал им,
– сказал Николай-военный, даже подарки развозивший с оружием в авто.
Он поздравлял детей, находившихся в подвалах, на улицах города и своих домах, порой поврежденных.
Более того, искренне радовались и обнимали наших военных и взрослые, которые живут с детьми под обстрелами. Также получили подарки некоторые наши военные, которых встретил Святой Николай.
Святой Николай в Бахмуте: смотрите видео
Военный поблагодарил всех, благодаря кому удалось приобрести эти подарки.
"Хотим поблагодарить тех людей, которые помогли и собрали подарки для детей из Бахмута, для детей из прифронтовых зон, для детей, которые узнали, что такое война, не по телевизору", – рассказал Николай.
В то же время местные жители благодарили военных, желали мира и искренне надеялись, что все будет хорошо.
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Что известно о сборе подарков для детей на Николая
- Следует отметить, что в конце ноября 2022 года о сборе подарков ко Дню святого Николая объявили волонтеры Фонда поддержки 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
- Все для того, чтобы дети с прифронтовых территорий также имели хоть немного праздничного настроения и гостинцев, несмотря на войну, обстрелы и постоянную опасность.
- Тогда людей призывали приносить подарочные наборы конфет, расфасованные сладости, игрушки, книги и раскраски.