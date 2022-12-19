Соответствующее видео обнародовала 10 горно-штурмовая бригада, базирующаяся в Коломыи. В День святого Николая военные показали, как они подарили праздник в Бахмуте, где россияне постоянно проводят штурмовые действия, а ВСУ отбивают атаки.

Читайте также Все уничтожено и бои в окрестностях: в сети показали Бахмут с высоты птичьего полета

Каким был День святого Николая в Бахмуте

В Бахмуте украинские военные пришли к детям с подарками. Маленькие украинцы искренне радовались украинским книгам, конфетам и пазлам.

Я с оружием. Пусть бы эти отбросы русские попытались оскорбить наших украинцев. Ох, Николай бы дал им,

– сказал Николай-военный, даже подарки развозивший с оружием в авто.

Он поздравлял детей, находившихся в подвалах, на улицах города и своих домах, порой поврежденных.

Более того, искренне радовались и обнимали наших военных и взрослые, которые живут с детьми под обстрелами. Также получили подарки некоторые наши военные, которых встретил Святой Николай.

Святой Николай в Бахмуте: смотрите видео

Военный поблагодарил всех, благодаря кому удалось приобрести эти подарки.

"Хотим поблагодарить тех людей, которые помогли и собрали подарки для детей из Бахмута, для детей из прифронтовых зон, для детей, которые узнали, что такое война, не по телевизору", – рассказал Николай.

В то же время местные жители благодарили военных, желали мира и искренне надеялись, что все будет хорошо.

Заметьте К украинским детям приходит Святой Николай: почему стоит забыть о советском Деде Морозе

Что известно о сборе подарков для детей на Николая