Об этом 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, враг пытается любыми усилиями прорвать фронт в районе Бахмута.

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Он отметил, что оккупанты ежесуточно проводят штурмовые действия.

Прежде обычно накрывают наши позиции из всех видов ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, танками по тем населенным пунктам, где они могут достать,

– отметил спикер.

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Враг не достиг цели

По его словам, также захватчики наносят авиационные удары, когда имеют возможность – при погодных условиях или между выстрелами нашего ПВО.

"Однако несмотря на все, врагу не удается достичь главной цели - системно прорвать нашу оборону, войти глубоко в тыл, выйти дальше на оперативное пространство и двигаться в сторону Покровска, Славянская и Краматорска", - подчеркнул Сергей Череватый.

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