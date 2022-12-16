Об этом во время онлайн-трансляции с российским оппозиционером Марком Фейгиным сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, украинские военные провели результативные сутки взорвав вражеские склады, пункты управления и дважды накрыв враждебное командование на совещаниях.
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Самые горячие участки фронта
Как сообщил Алексей Арестович, самые тяжелые бои сейчас проходят у Бахмута и Соледара.
Южнее Бахмута и чуть севернее Соледара, на этой линии. Там бои тяжелые, бои пехотные, бои близкие. Противнику удалось выйти на восточные фланги Бахмута, там сейчас также проходят бои,
– отметил Арестович.
Однако советник Офиса Президента уточнил, что этот результат врагу не удалось закрепить, ведь как только российские войска продвигаются, их сразу отбрасывают назад и это происходит постоянно.
Трудные бои под Бахмутом, – Арестович о ситуации на востоке: смотрите видео
На участке от Сватового до Кременной российские войска пытаются наступать, но ВСУ блокируются эти попытки и сами двигаются вперед на разных участках района.
Также Арестович прокомментировал состоявшуюся 14 декабря атаку беспилотниками Киева. По словам советника, все "Шахеды" были выпущены с территории Белоруссии.
Была атака "Шахедами" вчера. 13 штук из Беларуси, 13 сбили,
– сказал Арестович.
Ситуация вокруг Бахмута: коротко
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сравнил украинский город Бахмут, ежедневно борющийся с российскими оккупантами с адом. Россия на этом направлении давит "зеками", которые имеют только одну цель – идти вперед.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что россияне хотели зайти в Бахмут напрямую, но отказались от этой идеи и теперь пытаются окружить город.
- Один из наемников ПВК "Вагнера", повоевав под Бахмутом, разочаровался, самовольно покинул фронт и записал видеообращение, в котором рассказал, что Пригожин отправляет своих людей на мясо. После этого наемника поймали и по сообщениям российских СМИ, планируют передать "службе безопасности Евгения Пригожина" для расправы.