Об этом во время онлайн-трансляции с российским оппозиционером Марком Фейгиным сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, украинские военные провели результативные сутки взорвав вражеские склады, пункты управления и дважды накрыв враждебное командование на совещаниях.

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Самые горячие участки фронта

Как сообщил Алексей Арестович, самые тяжелые бои сейчас проходят у Бахмута и Соледара.

Южнее Бахмута и чуть севернее Соледара, на этой линии. Там бои тяжелые, бои пехотные, бои близкие. Противнику удалось выйти на восточные фланги Бахмута, там сейчас также проходят бои,

– отметил Арестович.

Однако советник Офиса Президента уточнил, что этот результат врагу не удалось закрепить, ведь как только российские войска продвигаются, их сразу отбрасывают назад и это происходит постоянно.

Трудные бои под Бахмутом, – Арестович о ситуации на востоке: смотрите видео

На участке от Сватового до Кременной российские войска пытаются наступать, но ВСУ блокируются эти попытки и сами двигаются вперед на разных участках района.

Также Арестович прокомментировал состоявшуюся 14 декабря атаку беспилотниками Киева. По словам советника, все "Шахеды" были выпущены с территории Белоруссии.

Была атака "Шахедами" вчера. 13 штук из Беларуси, 13 сбили,

– сказал Арестович.

Ситуация вокруг Бахмута: коротко