Об этом сообщил советник ОП Алексей Арестович во время онлайн-трасляции с российским оппозиционером Марком Фейгиным. По словам Арестовича, оккупанты тщательно готовят свои военные подразделения.
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Россияне планируют перехватить инициативу на фронте
Чиновник отметил, что ближе к январю-февралю захватчики подготовят новые спецподразделения. Они будут полностью укомплектованы и снабжены всем необходимым снаряжением.
Такая подготовка обуславливается тем, что захватчики готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам.
Удастся им это или нет, но план у них именно такой,
– сказал Арестович.
Арестович рассказал о новой угрозе: смотрите видео
Также, по словам советника, к подготовке следует отнести и "белорусскую истерику". Арестович уверяет, что белорусы только отвлекают нас от новой угрозы.
Ведь перемещение военной техники на границе это только "обманка". На самом же деле они опрокидывают ее на восток и на юг.
Что происходит в Беларуси: основное
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