Самолет оккупантов приземлился около 14:27. Ил-76 А-50 имеет регистрационный номер RF-93966.
Кстати Наши войска в боевой готовности, – реакция Минобороны на "бесконечное движение" войск в Беларуси
Какие характеристики А-50
Назначение ДРЛО А-50 состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.
Также А-50 может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.
Стоит добавить, что именно А-50 ВКС под номером RF-93966 уже была замечена в Беларуси в феврале 2022 года.
Военные эксперты уже проследили "тенденцию", что как только этот самолет поднимается в небо, то по Украине с территории Беларуси могут быть удары.
В Беларусь прилетел российский самолет А-50: смотрите видео
Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что самолет-наводчик дежурил возле украинской границы и до полномасштабного вторжения России. Чаще полеты А-50 фиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области, оккупированном Крыму, иногда – на территории Беларуси.
На границе с Беларусью фиксируют движение техники: что известно
- Анна Маляр сообщила, что в Беларуси сейчас происходит несколько процессов. Первое – бесконечное движение личного состава и техники с 24 февраля. Там постоянно идет этот процесс, то есть они находятся в состоянии готовности.
- Накануне по приказу Лукашенко решили устроить внезапную проверку боеспособности войск. Соответствующие меры, отметили в минобороны Беларуси, будут носить комплексный характер.
- В Беларуси минимум 20 танков перекидывают на полигон под Гродно. Также есть информация, что к проверке будут привлечены несколько механизированных батальонов.
- Руководитель телеграмм-канала "Белорусские Гаюн" Антон Мотолько отметил, что есть предположение, что под видом боевой подготовки идет ротация белорусских войск, которые находятся возле границы. Сейчас там активность выше обычного. Но важно понимать, что нет того критического количества техники и личного состава.