Самолет оккупантов приземлился около 14:27. Ил-76 А-50 имеет регистрационный номер RF-93966.

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Какие характеристики А-50

Назначение ДРЛО А-50 состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, оповещении Вооруженных сил о воздушной и надводной ситуации.

Также А-50 может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Стоит добавить, что именно А-50 ВКС под номером RF-93966 уже была замечена в Беларуси в феврале 2022 года.

Справочно. А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на авиационном Таганрогском научно-техническом комплексе совместно с НПО "Вега", взамен устаревшему на тот момент самолету Ту-126.

Военные эксперты уже проследили "тенденцию", что как только этот самолет поднимается в небо, то по Украине с территории Беларуси могут быть удары.

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Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что самолет-наводчик дежурил возле украинской границы и до полномасштабного вторжения России. Чаще полеты А-50 фиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области, оккупированном Крыму, иногда – на территории Беларуси.

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