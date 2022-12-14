Во время телемарафона этот момент решила прокомментировать заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что враг продолжает использовать одну из тактик Советского союза. Речь идет о точках напряжения, за которые оккупанты регулярно дёргают.

Читайте также В ISW проанализировали проверку боеготовности в Беларуси: будет ли Лукашенко атаковать Украину

Враг растягивает фронт

Анна Маляр напомнила, что активный фронт растянулся на 1300 километров, а общая его линия составляет 2500 километров. Поэтому врагу чрезвычайно выгодно создавать напряжение на Севере для того, чтобы мы не могли удерживать своих военных только в тех направлениях, где ведутся активные боевые действия.

Что касается Беларуси, там происходит несколько процессов. Первое – бесконечное движение личного состава и техники с 24 февраля. Там постоянно идет этот процесс. То есть они в состоянии готовности,

– заметила Маляр.

Она добавила, что тоже там постоянно происходит имитация учений белорусских сил. В то же время, по словам замминистра, Лукашенко до сих пор сидит на шпагате. Он не слишком хочет прямо ввязываться в войну. Но фактически Беларусь уже ее участница, ведь с территории страны ведутся обстрелы.

Маляр отметила, что это направление враг может использовать в любой момент. Поэтому не нужно исключать эту возможность. В то же время следует понимать, что украинские военные полностью информированы, что происходит на территории Беларуси. И хотя движение врага наблюдается, пока не сформированы ударные подразделения. А без них наступления не произойдет.

Наши войска в боевой готовности находятся. Более того, мы проводили совместные учения на границе с Беларусью – отряды пограничников, ВСУ, Национальная полиция – и отрабатывали все эти механизмы,

– добавила Маляр.

В Пентагоне не видят угрозы

Об этом заявил во время брифинга представитель министерства обороны США генерал Патрик Рейдер.

По нашим оценкам, по состоянию на данный момент мы не наблюдаем какой-либо угрожающей трансграничной активности со стороны Беларуси,

– подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что США продолжают внимательно наблюдать за ситуацией в регионе. В частности, по поводу военной активности самой Беларуси.

Напомним, что накануне, по приказу Лукашенко, решили устроить внезапную проверку боеспособности войск. Соответствующие меры, отметили в минобороны Беларуси, будут носить комплексный характер.

Военные должны как можно скорее выдвинуться в назначенные районы. Кроме того, там предстоит осуществить инженерное оборудование, организовать охрану и оборону. А еще, навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Заметим, что эти реки расположены вдали от границы Украины.