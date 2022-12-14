Під час телемарафону цей момент вирішила прокоментувати заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зауважила, що ворог продовжує використовувати одну з тактик Радянського союзу. Мовиться про точки напруги, за які окупанти регулярно смикають

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Ворог розтягує фронт

Ганна Маляр нагадала, що активний фронт розтягнувся на 1300 кілометрів, а загальна його лінія складає 2500 кілометрів. Тож ворогові надзвичайно вигідно створювати напругу на Півночі для того, щоб ми не могли утримувати своїх військових лише на тих напрямках, де ведуться активні бойові дії.

Що стосується Білорусі, там відбувається декілька процесів. Перше – нескінченний рух особового складу і техніки з 24 лютого. Там постійно йде цей процес. Тобто вони у стані готовності,

– зауважила Маляр.

Вона додала, що також там постійно відбувається імітація навчань білоруських сил. Водночас, за словами заступниці міністра, Лукашенко досі сидить на шпагаті. Він не надто хоче прямо вв'язуватися у війну. Але фактично Білорусь уже її учасниця, адже з території країни ведуться обстріли.

Маляр зазначила, що цей напрямок ворог може використати у будь-який момент. Тож не потрібно відкидати цієї можливості. Водночас слід розуміти, що українські військові повністю поінформовані, що відбувається на території Білорусі. І хоч рух ворога спостерігається, наразі не сформовані ударні підрозділи. А без них наступу не відбудеться.

Наші війська у бойовій готовності перебувають. Ба більше, ми проводили спільні навчання на кордоні з Білоруссю – загони прикордонників, ЗСУ, Національна поліція – і відпрацьовували всі ці механізми,

– додала Маляр.

У Пентагоні не бачать загрози

На цьому наголосив під час брифінгу речник міністерства оборони США генерал Патрік Рейдер.

За нашими оцінками, станом на зараз ми не спостерігаємо будь-якої загрозливої транскордонної активності з боку Білорусі,

– підкреслив він.

Він також наголосив, що США продовжують уважно спостерігати за ситуацією у регіоні. Зокрема, за військовою активністю самої Білорусі.

Нагадаємо, що напередодні за наказом Лукашенка вирішили влаштувати раптову перевірку боєздатності військ. Відповідні заходи, зазначили у міноборони Білорусі, матимуть комплексний характер.

Військові повинні якомога швидше висунутися до призначених районів. Крім того, там слід буде здійснити інженерне обладнання, організувати охорону й оборону. А ще, навести мостові переправи через річки Неман і Березина. Зауважимо, що ці річки розташовані далеко від кордону України.