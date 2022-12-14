Це попри позачергової перевірки готовності білоруських військ, про яку повідомили 13 грудня. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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13 грудня Олександр Лукашенко наказав провести позачергову комплексну перевірку готовності білоруських військ. Аналітики кажуть, що навчання не є прикриттям для зосередження білоруських або російських сил для вторгнення в Україну.

Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Неман і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону на 170 і 70 кілометрів)

– зазначили експерти.

Також повідомляється, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 і 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Бреста (приблизно 15 кілометрів від України). А російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Лєсновського полігону в Бресті на Брестський полігон (приблизно 30 кілометрів від білорусько-українського кордону).

Окрім цього, відомо про перекидання Росією трьох МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачуліщах.

В Інституті наголошують, що це розгортання, ймовірно, є частиною поточних російських інформаційних операцій, які припускають, що звичайні сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну.

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