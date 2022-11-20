Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він вважає, що ці заходи переконують білоруське керівництво в тому, що не треба проводити мобілізацію, бо ніхто не прийде мобілізовуватись.

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Під час крайньої спроби мобілізації, коли було опитування телефоном, 90% людей послали подалі військкомат, а 10% не зрозуміли, хто дзвонить,

– розповів Арестович.

На його думку, саме тому побоюватись білорусів не треба.

"А російську армію можливо треба. Нещодавно до Білорусі вони перекинули ракети. Однак наземного вторгнення звідти не видно", – зазначив співрозмовник.

Радник зазначає, що у нас підготовка до спротиву вторгненню триває повною мірою. Проводяться ланцюг командно-штабних навчань, інфраструктурне та інженерне облаштовування місцевості, створення угрупувань військ, відповідних резервів та інше.

Якщо зберуться нападати, по-перше, ми побачимо це заздалегідь, а по-друге, ми їм "вломемо" – боляче і безжалісно. Адже ніхто не буде чекати, поки вони знову прийдуть на Північ України та почнуть свою звичну роботу по вбивству мирного населення,

– наголосив Арестович.

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