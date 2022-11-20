Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він вважає, що ці заходи переконують білоруське керівництво в тому, що не треба проводити мобілізацію, бо ніхто не прийде мобілізовуватись.
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Під час крайньої спроби мобілізації, коли було опитування телефоном, 90% людей послали подалі військкомат, а 10% не зрозуміли, хто дзвонить,
– розповів Арестович.
На його думку, саме тому побоюватись білорусів не треба.
"А російську армію можливо треба. Нещодавно до Білорусі вони перекинули ракети. Однак наземного вторгнення звідти не видно", – зазначив співрозмовник.
Радник зазначає, що у нас підготовка до спротиву вторгненню триває повною мірою. Проводяться ланцюг командно-штабних навчань, інфраструктурне та інженерне облаштовування місцевості, створення угрупувань військ, відповідних резервів та інше.
Якщо зберуться нападати, по-перше, ми побачимо це заздалегідь, а по-друге, ми їм "вломемо" – боляче і безжалісно. Адже ніхто не буде чекати, поки вони знову прийдуть на Північ України та почнуть свою звичну роботу по вбивству мирного населення,
– наголосив Арестович.
Арестович розповів про мобілізаційних рух у Білорусі та загрозу вторгнення: дивіться відео
Участь Білорусі у війні в Україні: важливе
- У Білорусі триває формування угруповання військ так званої Союзної держави. На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявили.
- У рамках створення регіонального угруповання військ так званої союзної держави у Білорусь прибули декілька тисяч мобілізованих росіян. З огляду на це, Україні треба бути готовою до будь-якого розвитку подій.
- У Білорусі на території білоруської Брестської області пройшли навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил Росії. Проте військовослужбовці, призвані в ході мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення.
- Загроза повторного наступу з території Білорусі не зникла, про це наголошують в українському Генштабі. За їхніми даними, зараз можливі провокації та диверсії на державному кордоні.