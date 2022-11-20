Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он считает, что эти меры убеждают белорусское руководство в том, что не нужно проводить мобилизацию, потому что никто не придет мобилизовываться.

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Во время крайней попытки мобилизации, когда был опрос по телефону, 90% людей послали подальше военкомат, а 10% не поняли, кто звонит,

– рассказал Арестович.

По его мнению, именно поэтому опасаться белорусов не следует.

"А российской армии возможно нужно. Недавно в Беларусь они перекинули ракеты. Однако наземного вторжения оттуда не видно", – отметил собеседник.

Советник отмечает, что у нас подготовка к сопротивлению вторжению продолжается в полной мере. Проводятся цепочки командно-штабных учений, инфраструктурное и инженерное оборудование местности, создание группировок войск, соответствующих резервов и прочее.

Если соберутся нападать, во-первых, мы увидим это заранее, а во-вторых, мы им "вломим" – больно и безжалостно. Ведь никто не будет ждать, пока они снова придут на Север Украины и начнут свою привычную работу по убийству мирного населения,

– подчеркнул Арестович.

Арестович рассказал о мобилизационном движении в Беларуси и угрозе вторжения: смотрите видео

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