Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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Есть ли угроза нападения из Беларуси

Громов рассказал, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружили.

На территории Беларуси продолжается формирование региональной группировки войск сил так называемого Союзного государства. Группировка Сил обороны Вооруженных Сил Украины продолжает вести стабилизационную операцию,

– сообщил бригадный генерал.

Отметим, что недавно помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщил, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси.

Насколько велика угроза наступления из Беларуси: мнения экспертов

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу , что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – обречен, о чем диктатор "прекрасно знает". В то же время обозреватель заверил, что новое вторжение в Украину на этом направлении пока маловероятно.

, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – обречен, о чем диктатор "прекрасно знает". В то же время обозреватель заверил, что новое вторжение в Украину на этом направлении пока маловероятно. В Генштабе ВСУ сообщили, что в составе пограничных войск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников.

Кроме того, на территории страны ужесточились меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.

В свою очередь бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Беларусь не сможет вступить в войну.

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