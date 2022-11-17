Об этом 24 каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, там действительно начали рассылать повестки военнообязанным. Этот процесс наберет обороты до конца года.

К теме Как ВСУ будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси: впечатляющее видео от Минобороны

Лукашенко усвоил уроки в России, где объявили мобилизацию, после чего начался отток населения и протесты в регионах. Поэтому он поручил генералам не употреблять слово "мобилизация". Это якобы просто проверка данных.

Лукашенко не заинтересован участвовать в войне, но все может быть

Как отмечает Латушко, понятно, что этот процесс скоординирован с российским генштабом. Но очень важно, что же будет происходить дальше.

Останутся ли люди в воинских частях и начнут готовиться к действиям против Украины или их просто отпустят домой? Все будет зависеть от военно-политической ситуации вокруг войны в Украине,

– считает Латушко.

Он до сих пор убежден, что Лукашенко не заинтересован в нападении на Украину. Однако определенная подготовка среди белорусов идет. Поэтому нужно внимательно следить за ситуацией.

Сейчас сложно сказать, какое количество вооруженных сил Беларуси не хочет воевать против Украины. В марте – апреле были опубликованы внутренние данные от КГБ, согласно которым около 70% местных военнослужащих не хотели участвовать в войне против Украины.

Здесь следует напомнить о Силах специальных операций Беларуси, с которыми активно работают российские офицеры. Там картина может быть другой. Их количество – около 12 тысяч человек.

Латушко объяснил, начали ли в Беларуси мобилизацию: смотрите видео

Угроза наступления из Беларуси: коротко