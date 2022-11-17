Об этом 24 каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, там действительно начали рассылать повестки военнообязанным. Этот процесс наберет обороты до конца года.
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Лукашенко усвоил уроки в России, где объявили мобилизацию, после чего начался отток населения и протесты в регионах. Поэтому он поручил генералам не употреблять слово "мобилизация". Это якобы просто проверка данных.
Лукашенко не заинтересован участвовать в войне, но все может быть
Как отмечает Латушко, понятно, что этот процесс скоординирован с российским генштабом. Но очень важно, что же будет происходить дальше.
Останутся ли люди в воинских частях и начнут готовиться к действиям против Украины или их просто отпустят домой? Все будет зависеть от военно-политической ситуации вокруг войны в Украине,
– считает Латушко.
Он до сих пор убежден, что Лукашенко не заинтересован в нападении на Украину. Однако определенная подготовка среди белорусов идет. Поэтому нужно внимательно следить за ситуацией.
Сейчас сложно сказать, какое количество вооруженных сил Беларуси не хочет воевать против Украины. В марте – апреле были опубликованы внутренние данные от КГБ, согласно которым около 70% местных военнослужащих не хотели участвовать в войне против Украины.
Здесь следует напомнить о Силах специальных операций Беларуси, с которыми активно работают российские офицеры. Там картина может быть другой. Их количество – около 12 тысяч человек.
Латушко объяснил, начали ли в Беларуси мобилизацию: смотрите видео
Угроза наступления из Беларуси: коротко
- По мнению военного эксперта Петра Черника, режим Александра Лукашенко обречен, о чем он прекрасно понимает. На этом этапе войны риск вторжения из Белоруссии остается маловероятным.
- В Генштабе ВСУ отмечали, что в Беларуси продолжают проводить определенные военные процессы. Так, там сейчас создают подразделения операторов ударных беспилотников.
- Свой прогноз о наступлении из Беларуси дал бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес. Он скептически настроен по поводу информации, что Минск все-таки вступит в войну.