Соответствующее видео опубликовало Минобороны Украины. На нем можно увидеть, как наши военные будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси.

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Как ВСУ будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси

В Минобороны рассказали, что огневое поражение врага начнется, как только противник пересечет государственную границу. Для защиты и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства.

Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских захватчиков настоящим адом! Защитим Украину от захватчиков! Победим в великой освободительной войне против оккупантов!

– отметили в ведомстве.

Как украинские военные будут отражать атаку врага: смотрите видео

Насколько сейчас велика угроза наступления из Беларуси

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу , что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обречен, о чем он "прекрасно знает". В то же время обозреватель заверил, что новое вторжение в Украину по этому направлению пока маловероятно.

, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обречен, о чем он "прекрасно знает". В то же время обозреватель заверил, что новое вторжение в Украину по этому направлению пока маловероятно. В Генштабе ВСУ сообщили, что в составе погранвойск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников.

Кроме того, на территории республики ужесточились меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщал, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал 24 каналу, что Беларусь не сможет вступить в войну.

В Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления из Беларуси: смотрите видео