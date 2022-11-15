Соответствующее видео опубликовало Минобороны Украины. На нем можно увидеть, как наши военные будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси.

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Как ВСУ будут давать отпор в случае вторжения из Беларуси

В Минобороны рассказали, что огневое поражение врага начнется, как только противник пересечет государственную границу. Для защиты и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства.

Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских захватчиков настоящим адом! Защитим Украину от захватчиков! Победим в великой освободительной войне против оккупантов!
– отметили в ведомстве.

Как украинские военные будут отражать атаку врага: смотрите видео

Насколько сейчас велика угроза наступления из Беларуси

В Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления из Беларуси: смотрите видео