Відповідне відео опублікувало Міноборони України. На ньому можна побачити, як наші військові даватимуть відсіч у випадку вторгнення з Білорусі.

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Як ЗСУ даватимуть відсіч у випадку вторгнення з Білорусі

У Міноборони розповіли, що вогневе ураження ворога почнеться, як тільки противник перетне державний кордон. Для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні усі можливі сили та засоби.

Автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом! Захистимо Україну від загарбників! Переможемо у великій визвольній війні проти окупантів!

– наголосили у відомстві.

Як українські військові відбиватимуть атаку ворога: дивіться відео

Наскільки зараз велика загроза наступу з Білорусі

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 каналу , що режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка приречений, про що він "прекрасно знає". Водночас оглядач запевнив, що нове вторгнення в Україну з цього напрямку наразі малоймовірне.

, що режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка приречений, про що він "прекрасно знає". Водночас оглядач запевнив, що нове вторгнення в Україну з цього напрямку наразі малоймовірне. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників.

Окрім того, на території республіки посилили заходи з затримання громадян з проукраїнською позицією.

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін повідомляв, які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів 24 каналу, що Білорусь не зможе вступити у війну.

Варте уваги – У Генштабі розповіли, як діятимуть ЗСУ у разі наступу з Білорусі: дивіться відео