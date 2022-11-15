Відповідне відео опублікувало Міноборони України. На ньому можна побачити, як наші військові даватимуть відсіч у випадку вторгнення з Білорусі.

До теми До Білорусі приїхали кілька тисяч мобілізованих росіян, – Калиновський оцінив загрозу наступу

Як ЗСУ даватимуть відсіч у випадку вторгнення з Білорусі

У Міноборони розповіли, що вогневе ураження ворога почнеться, як тільки противник перетне державний кордон. Для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні усі можливі сили та засоби.

Автомагістралі, ліси, населені пункти стануть для російських окупантів справжнім пеклом! Захистимо Україну від загарбників! Переможемо у великій визвольній війні проти окупантів!
– наголосили у відомстві.

Як українські військові відбиватимуть атаку ворога: дивіться відео

Наскільки зараз велика загроза наступу з Білорусі

Варте уваги – У Генштабі розповіли, як діятимуть ЗСУ у разі наступу з Білорусі: дивіться відео