Окрім того, упродовж літа – осені наші захисники укріплювали позиції на Півночі України. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко.

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Чи готова Україна до можливого наступу з Білорусі

Ба більше, там проводили навчання різних підрозділів українського війська. Зокрема Збройних Сил, Нацгвардії, Служби безпеки, загонів територіальної оборони тощо.

Усе готово для того, щоб гідно зустрічати ворога та не дати йому там реалізувати свої плани,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Він також додав, що зараз Росія та Білорусь активно грають, щоб відвернути увагу та змістити фокус України. Так, Білорусь прагне "вислужитися" перед Кремлем, а Росія своєю чергою хоче створити напругу на білорусько-українському кордоні.

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Наступ з Білорусі – це ІПСО Кремля

Мусієнко зауважив, що всі ці можливі дати наступу з території Білорусі, що ширяться мережею та так звана перевірка боєготовності білоруських військ – це все частина ІПСО Кремля. Окупанти хочуть залякати українців не самим наступом, а наміром та демонстрацією підготовки.

"Коли одного разу це (наступ – 24 канал) вже було з Білоруського напрямку, вони розуміють, що можна далі цим спекулювати. Але я вкотре наголошую, що станом на сьогодні немає підстав для паніки та розмов, що білоруські війська можуть піти (у наступ – 24 канал) та чогось досягти – таких угруповань військ противника не видно", – підкреслив військово-політичний оглядач.

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