Літак окупантів приземлився близько 14:27. Іл-76 А-50 має реєстраційний номер RF-93966.

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Які характеристики А-50

Призначення ДРЛО А-50 полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, оповіщенні Збройних сил про повітряну та надводну ситуацію.

Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

Варто додати, що саме А-50 ВКС під номером RF-93966 вже було помічено у Білорусі у лютому 2022 року.

Довідково. А-50 – російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Створено на базі військово-транспортного літака Іл-76 на авіаційному Таганрозькому науково-технічному комплексі спільно з НВО "Вега", на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126.

Військові експерти вже прослідкували "тенденцію", що як тільки цей літак підіймається у небо, то по Україні із території Білорусі можуть бути удари.

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Раніше воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що літак-навідник чергував біля українського кордону і до повномасштабного вторгнення Росії. Частіше польоти А-50 фіксували у Краснодарському краю, Ростовській області, окупованому Криму, іноді – на території Білорусі.

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