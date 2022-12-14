До перевірки боєготовності військ починають залучатися нові частини та сполуки збройних сил Білорусі. Також є інформація, що до перевірки буде залучено декілька механізованих батальйонів.
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Як триває перевірка боєготовності армії Білорусі
Підрозділи сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї (ппд – Слонім) та 19-ї (ппд – Заслоново, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони збройних сил Білорусі, зокрема з подоланням водних перешкод,
– зазначили у моніторинговій групі.
Також до перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону – це мінімум 20 танків Т-72Б збройних сил Білорусі. Зазначається, що підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.
Окрім цього, є інформація, що до перевірки буде залучено:
- 40-й окремий механізований батальйон 11 омбр,
- 105-й окремий механізований батальйон 11 омбр,
- інженерно-саперний батальйон 11 омбр.
Наразі немає інформації про переміщення підрозділів 19 омбр. Проте, очікується, що підрозділи цієї бригади форсуватимуть річку Березина на переправі, яку навели у Борисівському районі.
У Білорусі 20 танків переправляють на полігон у Гродно / карта "Беларускі Гаюн"
У Білорусі почали раптову перевірку боєготовності військ
У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності. Це роблять за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
У міноборони країни зазначили, що заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина.