До перевірки боєготовності військ починають залучатися нові частини та сполуки збройних сил Білорусі. Також є інформація, що до перевірки буде залучено декілька механізованих батальйонів.

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Як триває перевірка боєготовності армії Білорусі

Підрозділи сил негайного реагування (СНР) зі складу 11-ї (ппд – Слонім) та 19-ї (ппд – Заслоново, Лепельський район) механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони збройних сил Білорусі, зокрема з подоланням водних перешкод,

– зазначили у моніторинговій групі.

Також до перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону – це мінімум 20 танків Т-72Б збройних сил Білорусі. Зазначається, що підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.

Окрім цього, є інформація, що до перевірки буде залучено:

40-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

105-й окремий механізований батальйон 11 омбр,

інженерно-саперний батальйон 11 омбр.

Наразі немає інформації про переміщення підрозділів 19 омбр. Проте, очікується, що підрозділи цієї бригади форсуватимуть річку Березина на переправі, яку навели у Борисівському районі.



У Білорусі 20 танків переправляють на полігон у Гродно / карта "Беларускі Гаюн"

У Білорусі почали раптову перевірку боєготовності військ

У Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності. Це роблять за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У міноборони країни зазначили, що заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина.