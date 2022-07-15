Дивно бачити ці істеричні конвульсії, з огляду на те, що А-50 чергує у повітряному просторі біля кордонів з Україною не просто від початку вторгнення, а ще до.
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Постійне чергування
Літаки ДРЛВ А-50 регулярно здійснюють чергування у повітряному просторі Ростовської області, Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму. Іноді вони чергують і у повітряному просторі Білорусі.
На майбутнє, для любителів істерити, зазначу, що у повітряному просторі Воронезької та Білгородської областей постійно перебувають літаки-постановники перешкод Іл-22ПП. На постійне чергування вони заступили до повномасштабного вторгнення.
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