Дивно бачити ці істеричні конвульсії, з огляду на те, що А-50 чергує у повітряному просторі біля кордонів з Україною не просто від початку вторгнення, а ще до.

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Постійне чергування

Літаки ДРЛВ А-50 регулярно здійснюють чергування у повітряному просторі Ростовської області, Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму. Іноді вони чергують і у повітряному просторі Білорусі.

На майбутнє, для любителів істерити, зазначу, що у повітряному просторі Воронезької та Білгородської областей постійно перебувають літаки-постановники перешкод Іл-22ПП. На постійне чергування вони заступили до повномасштабного вторгнення.

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Не нехтуйте безпекою

А тому не розганяйте мегапаніку з того, що було буденністю, що з 24 лютого, що до. Ваше завдання – спускатися в укриття, коли звучить повітряна тривога, а не міркувати про те, що прилетить, коли у повітрі А-50.

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