Перше – рф не повинна мати далекобійні крилаті ракети наземного, повітряного та морського базування (що і так були створені для обходу усіх можливих норм міжнародних договорів).

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рф не повинна мати підводний флот у Чорному морі.

Утилізація рашистських бомбардувальників типів Ту-22М3, Ту-95МС та Ту-160 – теж необхідна умова.

росія вдарила ракетами по мирних жителях Вінниці / Колаж сайту 24 каналу

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Центр Вінниці одразу після влучання ракет: дивіться відео

Ну і з нашої сторони – найкращим внеском у пам'ять про "Мрію" та творчість Олега Антонова має стати флот літаків радіолокаційного дозору та патрульних протичовнових літаків марки "Антонов".

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