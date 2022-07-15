Странно видеть эти истерические конвульсии, с учетом того, что А-50 дежурит в воздушном пространстве у границ с Украиной не просто с самого начала вторжения, а еще до.
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Постоянное дежурство
Самолеты ДРЛВ А-50 регулярно осуществляют дежурство в воздушном пространстве Ростовской области, Краснодарском крае, а так же временно оккупированном Крыму. Иногда они дежурят и в воздушном пространстве Беларуси.
На будущее, для любителей истерить, отмечу, что в воздушном пространстве Воронежской и Белгородской областей постоянно находятся самолеты-постановщики помех Ил-22ПП. Причем на постоянное дежурство они заступили до полномасштабного вторжения.
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