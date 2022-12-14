Про це повідомив радник ОП Олексій Арестович під час онлайн-трасляції з російським опозиціонером Марком Фейгіним. За словами Арестовича, окупанти ретельно готують свої військові підрозділи.

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Росіяни планують перехопити ініціативу на фронті

Посадовець зазначив, що ближче до січня-лютого загарбники підготують нові спецпідрозділи. Вони будуть повністю укомплектовані та забезпечені усім необхідним спорядженням.

Така підготовка обумовлюється тим, що загарбники готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши декілька серйозних ударів по наших військах.

Вдасться їм це чи ні, але план у них саме такий,

– сказав Арестович.

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Також, за словами радника, до підготовки потрібно віднести і "білоруську істерику". Арестович запевняє, що білоруси лише відволікають нас від нової загрози.

Адже переміщення військової техніки на кордоні це лише "обманка". Насправді ж вони перекидають її на схід і на південь.

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