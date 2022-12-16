Военный эксперт Олег Жданов оценил новую угрозу России. По его словам, россияне стягивают войска на Востоке для нового наступления, передает 24 канал.
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На каких направлениях оккупанты готовятся наступать
Анализируя информацию ISW, Жданов предположил, что россияне планируют штурмовать Бахмутское и Авдеевское направления. Российские оккупационные войска готовят силы для наступления на западе Донецкой области.
Жданов оценил вероятность наступления россиян: смотрите видео
Количество подразделений россиян по этим направлениям значительно увеличилось. По словам военного эксперта, это обусловлено опрокидыванием войск с Херсонского направления.
В конце ноября россияне добились небольшого успеха в районе Угледара, но продолжить наступление не смогли,
– говорит Жданов.
Подытоживая, эксперт сказал, что оккупанты будут усиливать свои войска для наступления в районе Бахмута и Угледара.
Новая угроза со стороны России: оценки экспертов
- Министр обороны Украины предупреждает, что Путин готовит масштабное наступление в новом году. Однако военные эксперты говорят, что это может произойти в январе. Резников ожидает, что Россия будет продолжать мобилизовать своих граждан. Ведь, по его словам, основная тактика российских командиров – мясорубка.
- Российские войска могут возобновить наступательные операции по двум основным направлениям продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков-Луганск на северо-востоке Украины или в Донецкой области.
- Аналитики американского Института изучения войны уверяют, что российские боевые возможности остаются деградированными, и что российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный оценил возможное повторное наступление оккупантов в столицу. Он подчеркнул, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков.