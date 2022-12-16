Військовий експерт Олег Жданов оцінив нову загрозу з боку Росії. За його словами, росіяни стягують війська на Сході для нового наступу, передає 24 канал.

Читайте також Росія готує резерви для масштабного наступу: Арестович розповів про наміри окупантів

На яких напрямках окупанти готуються наступати

Аналізуючи інформацію ISW, Жданов припустив, що росіяни планують штурмувати Бахмутський та Авдіївський напрямки. Російські окупаційні війська готують сили для наступу на заході Донецької області.

Жданов оцінив ймовірність наступу росіян: дивіться відео

Кількість підрозділів росіян на цих напрямках значно збільшилась. За словами військового експерта, це зумовлено перекиданням військ з Херсонського напрямку.

Наприкінці листопада росіяни добились невеликого успіху в районі Вугледара, але продовжити наступ не змогли,

– каже Жданов.

Підсумовуючи, експерт сказав, що окупанти підсилюватимуть свої війська для наступу в районі Бахмута та Вугледара.

Нова загроза з боку Росії: оцінки експертів